Rugby: Haimona non basta, Italia ko con i Pumas

Una buona Italia si arrende all'Argentina nel test match giocato a Genova. Al Ferraris i Pumas battono 20-18 la squadra di Brunel, che chiude il primo tempo in vantaggio (12-10) ma nella ripresa paga gli errori difensivi. Agli azzurri non bastano le punizioni di Haimona, autore di 15 punti. Per l'Argentina, vittoriosa per 13 volte nelle ultime 15 gare contro l'Italrugby, mete di Amorosino e De la Fuente.