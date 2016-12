Rugby, allerta meteo a Genova: Italia-Argentina anticipata a venerdì

E' ufficiale: il test match tra Italrugby e Argentina, previsto alle 15 di sabato allo stadio Ferraris di Genova, è stato anticipato a venerdì alle 17.15. La decisione è stata presa in seguito all'allerta meteo nella provincia di Genova a partire dalle ore 21 di venerdì stesso. La scelta dell’orario si è resa necessaria per garantire il rispetto delle misure di sicurezza obbligatorie per garantire l’afflusso e il deflusso del pubblico.