Giro d'Italia, 18a tappa: Arredondo padrone al Rifugio Panarotta

E' Julian Arredondo il padrone al Rifugio Panarotta. Il colombiano della Trek vince in solitaria la 18esima tappa del Giro d'Italia staccando sull'ultima salita tutti i compagni di fuga e vincendo davanti al connazionale Duarte e all'irlandese Deignan. Quintana resta saldo in maglia rosa controllando i pochi attacchi di giornata; Aru dà spettacolo, mangia secondi ai rivali e guadagna due posizioni in generale. Ora è quarto a - 2" da Rolland.