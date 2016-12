Doping, Usain Bolt trema: la Wada indaga sui test inesistenti

Due pesi e due misure: da una parte la Giamaica lasciata tranquillamente lavorare e forse addirittura protetta, dall'altra il resto del mondo, monitorato, controllato, ed eventualmente tartassato. Stiamo parlando di doping, anzi di antidoping e di un'indagine stampa attivata da un ex funzionario della commissione di Kingston, la Jadco, e che parla di un solo controllo a sorpresa dal febbraio al luglio 2012, cioè durante la marcia di avvicinanento dei caraibici a Londra 2012, teatro poi dell'ennesimo trionfo di Usain Bolt.

Ed è proprio l'uomo-jet, il volto dell'atletica del terzo millennio, che ora trema perchè la Wada, l'agenzia mondiale antidoping, svegliata di soprassalto dalle notizia arrivate dalla Giamaica, ora vuole vederci chiaro e quindi, da domani, tutti si aspettano controlli meticolosi e ripetuti, possibilmente a sorpresa, perchè ogni dubbio dovrà essere sciolto. Dubbi che già non ci sono stati l'estate scorsa per Asafa Powell, Sherone Simpson e Veronica Campbell-Brown, caduti nella rete prima del mondiale di Mosca, dubbi che possono incrinare l'immagine di Bolt che però attraverso il proprio manager fa già sapere di essere controllato ogni settimana dell'anno, non si sa però da chi.