"Sport e serialità televisiva": quando la disciplina sportiva incontra il piccolo schermo

Più o meno tutto il mondo si è cimentato nel racconto sportivo seriale, dalla Corea alla Gran Bretagna, dagli Stati Uniti al Sudamerica, con ogni paese legato allo sport che conosce meglio, basti pensare a quanti titoli sul Football Usa siano stati realizzati negli Stati Uniti, da quello dei College fino alla Nfl. D'altra parte non sono tantissimi gli agglomerati umani in cui si possa usare un mezzo di aggregazione così forte per approfondire temi come l'integrazione, le disuguaglianze sociali e il razzismo. Paolo Carelli, ricercatore in Cinema, fotografia, radio, televisione e media digitali presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, dove insegna Teoria e tecnica dei media e altri corsi sulla comunicazione e la televisione nelle sedi di Milano e Brescia, è la persona più indicata per approfondire un tema così complesso e affascinante.