LA RECENSIONE

"Sport e serialità televisiva": quando la disciplina sportiva incontra il piccolo schermo

Nel libro di Paolo Carelli, storie, generi e culture nazionali nelle Serie tv 

27 Gen 2026 - 15:44
© Foto da web

© Foto da web

Paolo Carelli, per il Catalogo Scholé dell'Editrice Morcelliana, ha scritto un libro intitolato "Sport e serialità televisiva, storie, generi, culture nazionali", un'idea inedita per approfondire il rapporto tra l'attività sportiva e le Serie tv. Un rapporto profondo e ricchissimo di titoli, anche perché poche attività riescono a regalare così tanti contenuti emotivi quanto lo sport. Impegno, disciplina, voglia di emergere, di superare i propri limiti, rivalità, riscatto, felicità pura, disperazione e capacità di imparare dalle sconfitte. Dagli anni Cinquanta a oggi le varie discipline sportive, dai professionisti ai dilettanti, sono state protagoniste di sceneggiature più o meno fortunate. C'è il racconto storico di fatti realmente avvenuti, basti pensare a due capolavori sul basket come "Winning Time - L’ascesa della dinastia dei Lakers" e "The Last Dance" sugli anni d'oro dei Chicago Bulls, vicende inventate ma assolutamente credibili e personaggi entrati nell'immaginario collettivo, vedi per esempio "Ted Lasso", l'allenatore di calcio citato come fosse un tecnico reale. 

Più o meno tutto il mondo si è cimentato nel racconto sportivo seriale, dalla Corea alla Gran Bretagna, dagli Stati Uniti al Sudamerica, con ogni paese legato allo sport che conosce meglio, basti pensare a quanti titoli sul Football Usa siano stati realizzati negli Stati Uniti, da quello dei College fino alla Nfl. D'altra parte non sono tantissimi gli agglomerati umani in cui si possa usare un mezzo di aggregazione così forte per approfondire temi come l'integrazione, le disuguaglianze sociali e il razzismo. Paolo Carelli, ricercatore in Cinema, fotografia, radio, televisione e media digitali presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, dove insegna Teoria e tecnica dei media e altri corsi sulla comunicazione e la televisione nelle sedi di Milano e Brescia, è la persona più indicata per approfondire un tema così complesso e affascinante. 

sport
serie tv

Ultimi contenuti

"La mia vita sempre al centro": la straordinaria storia di Henrikh Mkhitaryan

"Sport e serialità televisiva": quando la disciplina sportiva incontra il piccolo schermo

Pandini nei paesini, un atlante sentimentale a misura di Panda

Stefano Gatti

Chievo, un delitto perfetto: la verità di Luca Campedelli

Calcio Champagne: quando lo sport è uguale per tutti. Ma per davvero

Al di là delle imprese e dei numeri: Marco Confortola e il silenzio dei giganti

Stefano Gatti

El segna semper lü, la vita è come un derby: la storia piena di gol di Maurizio Ganz

La traccia di Toni, un'eredità lunga una vita intera... e oltre

Stefano Gatti

Di corsa nella storia: Arancia Meccanica, la favola della McLaren

Stefano Gatti

Gemelli diversi ad altissima quota: K2, due amici e un sogno

Stefano Gatti

"Vai Piedone", Simonelli va alla scoperta del calcio fra aneddoti ed episodi iconici

Redazione

Lo spirito Shaolin: un'arte marziale alla portata di tutti

Enzo Ferrari, il mito da rapire: una storia mai raccontata prima

Stefano Gatti

Come noi nessuno mai, la rinascita del Parma Calcio: dietro le quinte di un'impresa

"Ingolfato": come l'Arabia Saudita ha comprato lo sport e il mondo

"La mia vita sempre al centro": la straordinaria storia di Henrikh Mkhitaryan

Notizie del giorno
Vedi tutti
16:12
Napoli, Conte: "Sul mercato cerchiamo uno che salti l'uomo"
Hamilton e Leclerc, che siparietto
16:11
Hamilton e Leclerc, che siparietto
16:00
Tommasi: "Trattenuta di Bremer evidente, è calcio di rigore per il Napoli"
Antonio Conte e Diego Costa
15:46
Conte risponde a Diego Costa: "Ci sono persone intelligenti e stupide, non perdo tempo"
15:44
"Sport e serialità televisiva": quando la disciplina sportiva incontra il piccolo schermo