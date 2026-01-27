"Sport e serialità televisiva": quando la disciplina sportiva incontra il piccolo schermo
Nel libro di Paolo Carelli, storie, generi e culture nazionali nelle Serie tv
© Foto da web
Paolo Carelli, per il Catalogo Scholé dell'Editrice Morcelliana, ha scritto un libro intitolato "Sport e serialità televisiva, storie, generi, culture nazionali", un'idea inedita per approfondire il rapporto tra l'attività sportiva e le Serie tv. Un rapporto profondo e ricchissimo di titoli, anche perché poche attività riescono a regalare così tanti contenuti emotivi quanto lo sport. Impegno, disciplina, voglia di emergere, di superare i propri limiti, rivalità, riscatto, felicità pura, disperazione e capacità di imparare dalle sconfitte. Dagli anni Cinquanta a oggi le varie discipline sportive, dai professionisti ai dilettanti, sono state protagoniste di sceneggiature più o meno fortunate. C'è il racconto storico di fatti realmente avvenuti, basti pensare a due capolavori sul basket come "Winning Time - L’ascesa della dinastia dei Lakers" e "The Last Dance" sugli anni d'oro dei Chicago Bulls, vicende inventate ma assolutamente credibili e personaggi entrati nell'immaginario collettivo, vedi per esempio "Ted Lasso", l'allenatore di calcio citato come fosse un tecnico reale.
Più o meno tutto il mondo si è cimentato nel racconto sportivo seriale, dalla Corea alla Gran Bretagna, dagli Stati Uniti al Sudamerica, con ogni paese legato allo sport che conosce meglio, basti pensare a quanti titoli sul Football Usa siano stati realizzati negli Stati Uniti, da quello dei College fino alla Nfl. D'altra parte non sono tantissimi gli agglomerati umani in cui si possa usare un mezzo di aggregazione così forte per approfondire temi come l'integrazione, le disuguaglianze sociali e il razzismo. Paolo Carelli, ricercatore in Cinema, fotografia, radio, televisione e media digitali presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, dove insegna Teoria e tecnica dei media e altri corsi sulla comunicazione e la televisione nelle sedi di Milano e Brescia, è la persona più indicata per approfondire un tema così complesso e affascinante.