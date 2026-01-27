LA RECENSIONE

Calcio liquido, l'evoluzione tattica della serie A: un libro ci spiega come cambia il pallone italiano

Nella nuova edizione aggiornata, Emiliano Battazzi analizza le nuove tendenze legate all'organizzazione di gioco

27 Gen 2026 - 16:30
© Foto da web

© Foto da web

Se la "Piramide invertita" è la Bibbia della tattica mondiale, "Calcio liquido" è quella del calcio italiano. Jonathan Wilson e Emiliano Battazzi hanno il merito di aver messo nero su bianco, in due libri imperdibili, l'evoluzione dell'organizzazione di gioco dello sport più popolare. Wilson è partito dalle origini, Bettazzi dalla vera rivoluzione del pallone made in Italy: l'avvento di Arrigo Sacchi. Il periodo precedente è stato sicuramente più basic. Dal Milan fine anni '80 in poi, la tattica, in Serie A, ha iniziato un'escalation talmente vorticosa da meritare un aggiornamento della prima edizione, datata 2021. Sembra assurdo ma in nemmeno 5 anni ci sono state così tante variabili di gioco da spingere l'autore a un nuovo libro. 

Il Sassuolo di De Zerbi, il Napoli di Spalletti e l'Inter di Simone Inzaghi hanno dato un'impronta che sembrava assurdo trascurare. Nel periodo precedente c'è tutta l'epopea di chi ha contribuito ad aggiungere concetti a uno sport antico ma in continua evoluzione. C'è la storia di allenatori, tra gli altri, come Guidolin, Malesani, Zaccheroni, Conte, Sarri e Allegri. Protagonisti, ognuno a modo suo, di piccole rivoluzioni che hanno contribuito a rendere la scuola italiana una delle più impattanti dal punto di vista tattico. 

tattica
calcio
libro

