Calcio liquido, l'evoluzione tattica della serie A: un libro ci spiega come cambia il pallone italiano

Se la "Piramide invertita" è la Bibbia della tattica mondiale, "Calcio liquido" è quella del calcio italiano. Jonathan Wilson e Emiliano Battazzi hanno il merito di aver messo nero su bianco, in due libri imperdibili, l'evoluzione dell'organizzazione di gioco dello sport più popolare. Wilson è partito dalle origini, Bettazzi dalla vera rivoluzione del pallone made in Italy: l'avvento di Arrigo Sacchi. Il periodo precedente è stato sicuramente più basic. Dal Milan fine anni '80 in poi, la tattica, in Serie A, ha iniziato un'escalation talmente vorticosa da meritare un aggiornamento della prima edizione, datata 2021. Sembra assurdo ma in nemmeno 5 anni ci sono state così tante variabili di gioco da spingere l'autore a un nuovo libro.