Maledizione Tudor: il Tottenham perde Romero e Palhinha per il protocollo sulle commozioni cerebrali
Igor Tudor © Getty Images
"Qualcosa di mai accaduto da quando alleno, ho problemi per schierarne undici". Così Igor Tudor ha presentato la sfida di domenica contro il Liverpool, sottolineando la grande emergenza infortuni del suo Tottenham.
Nella lunghissima lista di indisponibili, si aggiungono anche Romero e Palhinha, entrambi assenti a causa del protocollo sulle commozioni cerebrali della Premier League, dopo lo scontro fortuito nella sfida di Champions in casa dell'Atletico Madrid.
I due giocatori dovranno quindi essere rivalutati, ma accadrà dopo il weekend e quindi dopo un'altra sfida delicatissima per la squadra, a +1 dalla zona retrocessione, e anche per lo stesso allenatore, a rischio dopo le ultime sconfitte e il flop in Champions League.