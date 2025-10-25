Enzo Ferrari, il mito da rapire: quando le Ferrari avevano... la coda

Commendatore, Grande Vecchio, Drake, Stradivari delle quattro ruote, Penna Bianca e naturalmente Ingegnere.Tra i tanti soprannomi di Enzo Ferrari citati da Andrea Cordovani (direttore dello storico settimanale Autosprint) nel suo "Il mito da rapire - Enzo Ferrari e l'ombra dei sequestri" (Minerva) manca forse solo quello - attribuito a Tazio Nuvolari - di "Sceriffo" (anzi, "Il" Sceriffo di un altro libro dedicato al mitico Enzo) che forse meglio di tutti gli altri si adatta alla citazione di cui sopra e alla scena "domestica" che si svolge in un preciso momento storico della storia della Casa di Maranello ma anche del nostro Paese: gli anni Settanta, la drammatica e a volte tragica stagione dei rapimenti (alcuni per finalità politiche, altri a scopo di estorsione), messi in atto dall'Anonima Sequestri e dal clan dei Marsigliesi. Un contesto di violenza diffusa e criminalità dilagante (aggravate ad un livello socialmente e politicamente più alto dal fenomeno del terrorismo) all'insegna del motto: "Vivere in fretta, morire giovani", ugualmente praticato dagli esponenti apicali della criminalità organizzata come dalla sua manovalanza e che aveva per fulcro Roma e Milano e spesso come teatri d'operazione -insieme alle due grandi città - gli angoli più remoti e nascosti del Paese: in Sardegna e Toscana ad esempio.