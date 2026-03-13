Inter, ritorno di fiamma per Diaby: il piano per l'estate

La dirigenza dell'Inter ha rotto gli indugi: il prossimo mercato nerazzurro sarà focalizzato sull'acquisto di un attaccante rapido e abile nell'uno contro uno, profilo ritenuto indispensabile da Cristian Chivu per evolvere l'attuale impianto di gioco verso un più dinamico 3-4-2-1. L'eliminazione dalla Champions League per mano del Bodo/Glimt ha evidenziato una manovra troppo "prevedibile e scontata", spingendo Ausilio e Baccin a riconsiderare con forza il nome di Moussa Diaby, già corteggiato a gennaio e desideroso di lasciare l'Al Ittihad per tornare nel calcio che conta. Lo scrive il Corriere dello Sport.