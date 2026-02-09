Hockey ghiaccio: tutta la stagione 2024-25, uscito il nuovo annuario

Hockey su ghiaccio protagonista non solo ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina. È uscita infatti in questi giorni la seconda edizione dell'annuario dell'hockey, a cura di Massimiliano Bordignon, giornalista di lungo corso e grande appassionato della materia. "L'Hockey su Ghiaccio - Tutta la stagione 2024-25" è il titolo esatto del volume, 304 pagine, centinaia di foto e statistiche in una impaginazione ordinata e una grafica accattivante, che sfrutta l'impegno di quella precedente, migliorandola con l'esperienza acquisita. Il libro ripercorre, attraverso un'attenta analisi di tabellini e classifiche, tutta l'annata sportiva dell'Ice Hockey League, il torneo cui hanno partecipato Bolzano, Val Pusteria e Asiago, regala foto mozzafiato dei playoff, per poi scendere nei meandri dell'hockey nazionale attraverso i campionati di Alps Hockey League, Italian Hockey League, compresa la Division 1.



Un lungo 'speciale' regala immagini e dietro le quinte della final-four di Coppa Italia giocata a Varese, per poi esaltarsi nell'analisi di quasi tutti i campionati europei di livello, da quello svizzero a quello tedesco, cui fa da contorno un altro 'speciale', quest'anno dedicato a Ungheria e Romania, ovvero le due nazioni che compongono l'Erste Liga, un campionato di non elevato spessore ma di grandi passioni, soprattutto sulle tribune (e qui viene, in particolare, analizzato il fenomeno Brasov). Dopo le coppe europee e l'NHL arriva infine il momento dei Mondiali, da quello principale, disputato in Svezia e Danimarca e vinto dagli Stati Uniti, a quello di 'Serie B', giocato in Romania e che è valso la qualificazione dell'Italia tra i 'grandi' di questo sport. Come nel volume precedente non mancano i riferimenti ai luoghi dell'hockey, un modo per dare un taglio che vada oltre il mero aspetto sportivo. La Mitteleuropa è il percorso preferito, tra montagne e paesaggi alpini, ma anche stesa fra città dai campanili gotici e dai monumenti asburgici, non senza tralasciare qualche aggiunta di mistero, proveniente dai castelli transilvanici.



Fra le novità di quest'anno le collaborazioni: hanno contribuito alla stesura dei testi alcune tra le penne più famose dell'hockey. Se la prefazione, infatti, è stata curata da Francesco Rizzo, all'interno si trovano, fra gli italiani, articoli di Pietro Nicolodi e Daniele Rielli (quest'ultimo autore del celebre documentario "Hockeytown", dedicato al club del Bolzano), Gianvito Magistà e Andrea Scheurer. Ma contributi sono arrivati anche dall'Ungheria (Noemi Pinter) e dalla Romania (Dan Catalin Buzdugan e Catalina Zorojanu). La foto di copertina, anche per quest'anno, è stata scattata dall'obiettivo storico di Max Pattis, così come anche per quest'anno, a produrre il volume è stato Luigi Caricato, con la sua casa editrice Olio Officina.