Chievo, un delitto perfetto: la verità di Luca Campedelli

Si chiama "Chievo, un delitto perfetto" ed è un compendio di ricordi e di amarezze dell’ex presidente. C'è un capitolo in cui Campedelli racconta anche di avere pensato al suicidio. Il resto è un insieme di storie e aneddoti che svelano tanti retroscena di questa storia incredibile. Dal connubio con Sartori, il dirigente che ha contribuito in modo massiccio ai successi della squadra, ai tanti allenatori che si sono alternati sulla panchina del Chievo, alcuni illustri come Del Neri, Malesani e Pioli, altri rimpianti dal presidente come Di Carlo, Maran, Pillon e Corini e altri ancora particolarmente sfortunati nella loro esperienza veronese come Beretta e Caso.