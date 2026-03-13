Rugby, Sei Nazioni. Lamaro: "Col Galles per scrivere ancora la storia"
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La Nazionale italiana di rugby ha completato il Captain's Run al Principality Stadium di Cardiff dove domani - sabato 14 marzo alle 16.40 locali (17.40 italiane) - gli Azzurri affronteranno i padroni di casa del Galles nel quinto e ultimo match del Sei Nazioni 2026.
"Dopo la partita contro l'Inghilterra c'è stata tanta tensione che si è un po' sciolta. Era una partita importante - ha esordito Michele Lamaro nella conferenza pre-partita - dove volevamo arrivare a un risultato preciso. Siamo consapevoli che per fare un grandissimo Sei Nazioni, servirà una grandissima prestazione questo weekend: questo è quello che ci motiva più di tutto. Vogliamo proseguire a scrivere la storia. Sappiamo di avere una opportunità che in tanti avrebbero voluto avere e abbiamo l'obbligo di andare in Galles e fare la nostra miglior partita".
"Il nostro focus rimane sempre sulla prestazione e su quello che possiamo controllare per mettere in difficoltà il Galles che, nonostante i risultati, ha mostrato buone prestazioni nelle ultime partite. Servirà la migliore Italia e mostrare la miglior versione di noi stessi. Se mettiamo in campo tutto quello che possiamo, con tanta precisione, possiamo toglierci qualche soddisfazione", ha aggiunto.
"Il Galles ci può mettere in difficoltà in diversi modi. Hanno fatto due ottime partite contro Scozia e Irlanda e arriveranno con fiducia. Dovremo stare attenti fin da subito a non concedere loro vantaggi. I primi minuti saranno fondamentali. In casa loro vorranno portare il pubblico dentro la partita e noi dobbiamo essere bravi a impedirlo. Hanno un pacchetto di avanti molto forte e una maul efficace, per questo sarà decisiva la disciplina. Non dobbiamo concedere metri facili, dobbiamo essere concentrati da subito e fare la nostra partita" ha concluso Lamaro.