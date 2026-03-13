Rugby, Sei Nazioni. Lamaro: "Col Galles per scrivere ancora la storia"

"Dopo la partita contro l'Inghilterra c'è stata tanta tensione che si è un po' sciolta. Era una partita importante - ha esordito Michele Lamaro nella conferenza pre-partita - dove volevamo arrivare a un risultato preciso. Siamo consapevoli che per fare un grandissimo Sei Nazioni, servirà una grandissima prestazione questo weekend: questo è quello che ci motiva più di tutto. Vogliamo proseguire a scrivere la storia. Sappiamo di avere una opportunità che in tanti avrebbero voluto avere e abbiamo l'obbligo di andare in Galles e fare la nostra miglior partita".