Al di là delle imprese e dei numeri: Marco Confortola e il silenzio dei giganti

Le schede dei quattordici ottomila sono alternate alla descrizione dei vari momenti di una spedizione sulle montagne di Himalaya e Karakorum: preparazione, avvicinamento, vita al campo base, azione in parete e ai campi alti, fino alla realizzazione del sogno. Viaggiando tra le pagine insieme a Marco e alle splendide immagini che le illustrano (suggestiva quella... seppiata di copertina che fa tanto "Duca degli Abruzzi") ci si rende conto di come - ma l'indizio era già nel sottotitolo del libro - i giganti del titolo non siano solo le montagne ma anche gli uomini che le hanno salite da ormai più di settant'anni a questa parte (e che continuano a farlo) e poi ancora le popolazioni che vivono alla loro base e solo recentemente (anche grazie al lavoro di alpinisti consapevoli come Marco) stanno vedendo riconosciuta la loro opera oscura e il loro contributo, fino ad iniziare ad essere loro stessi primattori sulle montagne "di casa".