Il Lecce a Napoli, con tanti dubbi per Di Francesco

Cercare di uscire indenni dalle forche caudine del San Paolo, e dare seguito alla sofferta vittoria casalinga contro la Cremonese. E' un Lecce speranzoso, ma nello stesso tempo realista quello salito sul torpedone direzione Napoli, per una sfida dal pronostico scontato, ma che potrebbe riservare qualche sorpresa. Eusebio Di Francesco, tecnico dei giallorossi, si porta appresso ancora qualche dubbio di formazione, legato soprattutto alla condizione di alcuni uomini. Indisponibili Camarda e Gaspar, con Berisha ancora ai box (rientro previsto dopo la sosta per le nazionali), il tecnico pescarese dovrà definire le scelte offensive. Oltre al solito ballottaggio tra Cheddira e Stulic, anche Sottil (in settimana alle prese con una lombalgia) e Banda sono pronti a contendersi una maglia dal primo minuto: possibile una staffetta tra i due nel corso dei novanta minuti. In mediana il tecnico dovrà fare delle scelte, sulla base anche del positivo impatto avuto dai nuovi innesti invernali di Gandelman e Ngom. L'israeliano ha recuperato dal problema di tendinopatia al ginocchio e, dopo essere stato schierato per uno spezzone di gara domenica scorsa, si candida al rientro dal primo minuto. Il suo impiego stopperebbe quello di Ngom che, presente nelle ultime due uscite, ha passato a pieni voti il battesimo nel campionato italiano. Il centrocampo potrebbe, dunque, tornare all'antico, con il duo Ramadani-Coulibaly, e l'impiego in cabina di regia di Gandelman. Ma Di Francesco potrebbe, anche, decidere di mischiare le carte per cercare di arginare la forza propulsiva degli uomini di Conte. Unico neo quello che potrebbe interessare il reparto arretrato, con il tecnico che dovrà sincerarsi delle condizioni di Gallo, alle prese con un fastidioso affaticamento muscolare. La sua presenza sarà decisa nelle immediate ore di vigilia gara: in caso di un forfait del terzino palermitano, pronta la soluzione Ndaba.