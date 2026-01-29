"Colpi in testa", il libro-inchiesta sui traumi cranici negli sport di contatto

Questo non è quindi un libro che promuove l'abolizione di uno o più sport. È piuttosto un libro che vuole diffondere conoscenza e consapevolezza, lasciando al lettore la responsabilità di trarre le proprie conclusioni. Sapere cosa accade a quegli atleti che spesso vediamo come eroi invincibili - dopo che abbiamo goduto delle loro prodezze, e cioè quando le luci della ribalta si spengono e si ritrovano a fare i conti con le loro scelte - ci restituisce un quadro completo dello spettacolo a cui assistiamo nei palazzetti e negli stadi.