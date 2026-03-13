Respinto ricorso al Tar, il Cagliari a Pisa senza tifosi residenti in Sardegna
Respinto dal Tar della Toscana il ricorso presentato dal Cagliari calcio contro il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Sardegna per la gara di domenica pomeriggio a Pisa. Nel settore ospiti potranno entrare solo i tifosi rossoblù che vivono nella Penisola. Delusione, invece, per i supporter che dall'isola si erano già organizzati per la trasferta con nave e aereo. Nessuna dichiarazione da parte del club, ma trapelano delusione e fastidio: il Cagliari, in una partita chiave per la corsa salvezza, non potrà contare sui cori e gli incoraggiamenti dei tifosi da trasferta. Il diniego - esteso anche ai possessori della fidelity card - è motivato dal richiamo alla "forte rivalità tra le due tifoserie, accesa dagli incidenti che si sono verificati in data 10 aprile 2023". E nel dispositivo si sottolinea la difficoltà di ottenere rinforzi, per fronteggiare eventuali difficoltà di ordine pubblico, stante l'operatività delle misure organizzative legate ai "Giochi Paraolimpici Invernali di Milano-Cortina 2026".