Respinto ricorso al Tar, il Cagliari a Pisa senza tifosi residenti in Sardegna

13 Mar 2026 - 18:29

Respinto dal Tar della Toscana il ricorso presentato dal Cagliari calcio contro il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Sardegna per la gara di domenica pomeriggio a Pisa. Nel settore ospiti potranno entrare solo i tifosi rossoblù che vivono nella Penisola. Delusione, invece, per i supporter che dall'isola si erano già organizzati per la trasferta con nave e aereo. Nessuna dichiarazione da parte del club, ma trapelano delusione e fastidio: il Cagliari, in una partita chiave per la corsa salvezza, non potrà contare sui cori e gli incoraggiamenti dei tifosi da trasferta. Il diniego - esteso anche ai possessori della fidelity card - è motivato dal richiamo alla "forte rivalità tra le due tifoserie, accesa dagli incidenti che si sono verificati in data 10 aprile 2023". E nel dispositivo si sottolinea la difficoltà di ottenere rinforzi, per fronteggiare eventuali difficoltà di ordine pubblico, stante l'operatività delle misure organizzative legate ai "Giochi Paraolimpici Invernali di Milano-Cortina 2026".

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