La traccia di Toni, un'eredità lunga una vita intera... e oltre

Il compito - tutt’altro che agevole - lo hanno portato affrontato e condotto a buon fine lo stesso Oliviero Gobbi (che di secondo nome fa Antonio come il nonno e di mestiere l’amministratore Delegato di Grivel, l’azienda di famiglia) e il giornalista-scrittore Gianluca Gasca, attuale direttore de Lo Scarpone”, il notiziario ufficiale del CAI, il Club Alpino Italiano. Missione come detto non facile perché - a nostro avviso - si trattava prima di tutto e in buona sostanza di collocare Toni (che con grande modestia si autodefiniva un alpinista medio) dentro una narrazione ricca di grandi nomi e di figure di primissimo livello, alla cui corda lo stesso Toni si era legato, mettendo a segno realizzazioni di altrettanto ad alto grado di difficoltà e prestigio sulle Alpi Occidentali e non solo, in Europa ma anche sulle Ande della Patagonia e sulle montagne più alte del pianeta, con diverse vie di elevato impegno sul Monte Bianco e la spedizione del 1958 sul Gasherbrum IV, la difficile piramide mozzata del Karakorum che “manca” di soli settantacinque metri la fatidica quota Ottomila ma “vanta” difficoltà pari e in alcuni casi superiori a quelle proposte daalcune delle quattordici perle della collezione.