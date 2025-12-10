Calcio Champagne: quando lo sport è uguale per tutti. Ma per davvero

Loro sono l'Olmoponte Santafirmina società di Arezzo e sono la prima società in Italia ad avere tesserato giocatori disabili. La squadra si chiama Calcio Champagne ed è formata da ragazzi disabili e da normodotati. Non solo. Hanno anche un settore giovanile e si chiama Dream Team, formato da bambini autistici. Non è la solita esperienza di pietismo e pietà, è davvero una squadra di calcio Figc e ad allenarli c'è un campione del mondo: Francesco Ciccio Graziani. Oltre naturalmente agli altri allenatori. Il loro sogno adesso è quello che la Figc riconosca la loro categoria e che si possa uscire dagli schemi della disabilità e fare un campionato di calcio. Ad accompagnare questa esperienza, il libro di Francesca Muzzi e anche un docufilm che uscirà a dicembre.