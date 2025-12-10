Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Un libro a settimana
IL LIBRO

Calcio Champagne: quando lo sport è uguale per tutti. Ma per davvero

Dopo i giocatori gay nei nostri campionati, adesso i ragazzi disabili con un solo sogno: giocare a calcio 

10 Dic 2025 - 18:13
© Foto da web

© Foto da web

Loro sono l'Olmoponte Santafirmina società di Arezzo e sono la prima società in Italia ad avere tesserato giocatori disabili. La squadra si chiama Calcio Champagne ed è formata da ragazzi disabili e da normodotati. Non solo. Hanno anche un settore giovanile e si chiama Dream Team, formato da bambini autistici. Non è la solita esperienza di pietismo e pietà, è davvero una squadra di calcio Figc e ad allenarli c'è un campione del mondo: Francesco Ciccio Graziani. Oltre naturalmente agli altri allenatori. Il loro sogno adesso è quello che la Figc riconosca la loro categoria e che si possa uscire dagli schemi della disabilità e fare un campionato di calcio. Ad accompagnare questa esperienza, il libro di Francesca Muzzi e anche un docufilm che uscirà a dicembre. 

libro
recensione

Ultimi contenuti

"Ci chiamavano sciacalli": Carlo Pallavicino racconta i retroscena della vita di un procuratore

Chievo, un delitto perfetto: la verità di Luca Campedelli

Calcio Champagne: quando lo sport è uguale per tutti. Ma per davvero

Al di là delle imprese e dei numeri: Marco Confortola e il silenzio dei giganti

Stefano Gatti

El segna semper lü, la vita è come un derby: la storia piena di gol di Maurizio Ganz

La traccia di Toni, un'eredità lunga una vita intera... e oltre

Stefano Gatti

Di corsa nella storia: Arancia Meccanica, la favola della McLaren

Stefano Gatti

Gemelli diversi ad altissima quota: K2, due amici e un sogno

Stefano Gatti

"Vai Piedone", Simonelli va alla scoperta del calcio fra aneddoti ed episodi iconici

Redazione

Lo spirito Shaolin: un'arte marziale alla portata di tutti

Enzo Ferrari, il mito da rapire: una storia mai raccontata prima

Stefano Gatti

Come noi nessuno mai, la rinascita del Parma Calcio: dietro le quinte di un'impresa

"Ingolfato": come l'Arabia Saudita ha comprato lo sport e il mondo

"La mia vita sempre al centro": la straordinaria storia di Henrikh Mkhitaryan

L'evoluzione dei processi motivazionali nello sport: l'esempio di Julio Velasco

"Ci chiamavano sciacalli": Carlo Pallavicino racconta i retroscena della vita di un procuratore

Notizie del giorno
Vedi tutti
19:04
Milan: Modric, Leao e le squadre maschili e femminili alla Festa di Natale del Settore Giovanile
19:08
Roma, Gasperini: "Dybala può giocare novanta minuti, aspetteremo anche Ferguson"
18:58
Serie B, tutti gli arbitri della prossima giornata
18:51
Sci alpino, Vinatzer si allena a Sestriere dopo il podio a Beaver Creek
18:44
Roma, Hermoso sul caso Folorunsho: "Nessun chiarimento, dovrebbe essere la Lega a intervenire"