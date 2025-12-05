El segna semper lü, la vita è come un derby: la storia piena di gol di Maurizio Ganz

"El segna semper lü, la vita è come un derby" è il libro, edito da Baldini e Castoldi, che racconta la vita calcistica di Maurizio Ganz. Il titolo si riferisce al coro che i tifosi dell'Inter gli hanno dedicato nel periodo in cui il suo rapporto con il gol era talmente intenso da non fare più notizia. La predilezione per le reti segnate nei derby, da quelle in un Reggiana-Parma nell'anno della prima promozione dei gialloblù, a quelle messe a segno con la maglia nerazzurra al Milan e con quella rossonera agli ex amici, in un famoso 5-0 in Coppa Italia, dopo essersi appena trasferito dall'altra parte del Naviglio. La sua esultanza, in quell'occasione, fu presa malissimo dai tifosi dell'Inter che la vissero come un tradimento.