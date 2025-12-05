El segna semper lü, la vita è come un derby: la storia piena di gol di Maurizio Ganz

Inter, Milan, Atalanta, Sampdoria, Parma: una carriera piena di squadre, allenatori e portieri battuti
"El segna semper lü, la vita è come un derby" è il libro, edito da Baldini e Castoldi, che racconta la vita calcistica di Maurizio Ganz. Il titolo si riferisce al coro che i tifosi dell'Inter gli hanno dedicato nel periodo in cui il suo rapporto con il gol era talmente intenso da non fare più notizia. La predilezione per le reti segnate nei derby, da quelle in un Reggiana-Parma nell'anno della prima promozione dei gialloblù, a quelle messe a segno con la maglia nerazzurra al Milan e con quella rossonera agli ex amici, in un famoso 5-0 in Coppa Italia, dopo essersi appena trasferito dall'altra parte del Naviglio. La sua esultanza, in quell'occasione, fu presa malissimo dai tifosi dell'Inter che la vissero come un tradimento.
Una vita a segnare nonostante il minutaggio ridotto in molte sue esperienze, spesso chiuso da grandi attaccanti. Da Vialli e Mancini alla Samp, Melli e Pizzi al Parma, Ronaldo, Djorkaeff, Zamorano e Recoba all'Inter, Weah, Bierhoff e poi Shevchenko al Milan, oltre ai vari Baggio, Casiraghi, Signori e Massaro in Nazionale. Nel libro non si fanno sconti a nessuno, da Sacchi c.t che non gli perdona di aver abbandonato il ritiro di Coverciano per assistere alla nascita del primo figlio, impedendogli così di debuttare in azzurro, alla frase infelice che gli rivolge Boskov per farlo entrare in una finale di Coppa Italia contro il Torino.
E, a proposito di allenatori, Maurizio può vantare il record di essere stato guidato dai più importanti della sue epoca. Praticamente tutti. Boskov, Frosio, Scala, Lucescu, Prandelli, Pioli, Lippi, Sacchi, Capello, Hodgson, Bianchi, Mancini, Galeone, Simoni, Pioli e tantissimi altri più o meno famosi. Un libro assolutamente da leggere per la serie infinita di aneddoti che ci riportano a un calcio più umano.