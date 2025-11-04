Lo spirito Shaolin: un'arte marziale alla portata di tutti

Kung fu è il termine che in Occidente descrive, in modo piuttosto generico, le arti marziali. Questa espressione cinese si può tradurre come “lavoro ben fatto”. La diffusione delle discipline orientali ha due ragioni che risalgono agli anni Settanta del secolo scorso. La prima è il successo cinematografico dell’attore di Hong Kong Bruce Lee che ha conquistato Hollywood con i suoi film marziali, la seconda è la repressione scatenata nella Cina maoista e comunista della cultura tradizionale cinese a cui le arti marziali appartengono. Molti maestri vennero incarcerati e uccisi dalle Guardie Rosse. Alcuni riuscirono a fuggire a Taiwan prima e in Occidente poi creando le prime scuole. Da allora le arti marziali sono piuttosto note in tutto in mondo e negli anni l’interesse è così cresciuto che si sono meglio definite provenienze e origini geografiche. Agli stili cinesi originari si sono aggiunti quelli giapponesi, vietnamiti, coreani e via dicendo.