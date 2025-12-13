Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Un libro a settimana
IL LIBRO

Pandini nei paesini, un atlante sentimentale a misura di Panda

Uno sguardo carico di nostalgia per una storia su quattro ruote che non ne vuol sapere di spegnere il motore

di Stefano Gatti
13 Dic 2025 - 14:27
© Instagram pandinineipaesini

© Instagram pandinineipaesini

“Dove c’è un vicolo troppo stretto, una curva troppo ripida, un castello medievale circondato da pecore, lì c’è anche una Panda. Lenta ma inesorabile”.

In principio erano i social, poi venne il libro: come per i film il cui soggetto è a volte ricavato da un libro, però… al contrario! Stiamo parlando di “Pandini nei Paesini”, una delle strenne natalizie (e oltre!) di Magazzini Salani. Come spiega fin dalle prime righe  dell’introduzione l’autore Vittorio David Di Nepi, il libro fotografico dedicato alla mitica FIAT Panda in tutte le sue possibili versioni (anche, anzi soprattutto le più fantasiose e fuori ordinanza), "pandinineipaesini" è fin dai tempi del lockdown un gettonatissimo profilo instagram: di nicchia, d’accordo, ma proprio per questo amatissimo da parte dei cultori della piccola e amatissima utilitaria nata all'inizio degli anni Ottanta e prodotta dalla FIAT fino al 2003. Più di vent’anni senza di lei ma non del tutto, perché la Panda - quella originale - vive e lotta con noi ancora oggi, facendo capolino di tanto in tanto e soprattutto - appunto - nei paesini più remoti e fuori mano della Penisola e isole comprese, là dove le restrizioni ambientali sono meno rigide o forse le autorità sono più disposte a chiudere un occhio, magari entrambi. Perché in fondo siamo tutti nella stessa barca (prima ancora che sulla stessa Panda) e se non ci si aiuta tra di noi…

© Magazzini Salani Ufficio Stampa

© Magazzini Salani Ufficio Stampa

Pandini nei paesini è fin dal suo sottotitolo "un atlante sentimentale a misura di Panda”. Nel vero senso del termine, ci sentiamo di aggiungere: un volume tascabile o quasi, che fa delle limitate dimensioni un suo punto di forza, in continuità diretta con l’oggetto del suo desiderio. Sì perché la Panda è (era) un’utilitaria poco più grande di una Smart ma di questa (e delle minicar sue consimili) ben più… utile e versatile. Tanto da circolare ancora oggi, senza dare troppo nell’occhio ma tenendo fede alle aspettative dei suoi padroni che se ne servono per gli scopi più diversi da Villacidro a Maranello, da Capoliveri a Pennabilli, da Lampedusa a Obereggen. Invidiati da chi ancora oggi ricorda la sensazione di terra che trema tutto intorno e sotto il sedere, spingendo a fondo sul pedale del gas: da fermi o lanciati a… tutta velocità!

© Instagram pandinineipaesini

© Instagram pandinineipaesini

Cuore di Panda, il titolo di uno dei capitoli del libro, fa simpaticamente il verso ad una nota “pubblicità” (come si diceva una volta) di grande successo degli anni Ottanta. Proprio quelli d’elezione della Panda: quella vera, non le sue eredi addomesticate degli ultimi vent’anni. Il Pandino, insomma, non la Pandina. In effetti, scrivendo queste righe un po’ nostalgiche e trasognate, la cosa più facile è stata trovarne un riferimento così diretto e azzeccato al loro carattere. Anzi la più difficile…, causa imbarazzo della scelta tra tutti quelli proposti dall’autore: da Spandaneve a Jurassic Pand, da Il cielo in una Panda a Peter Pand, da Pandasciuga a Pandelleria… E ci fermiamo qui per non rovinarvi il gusto di scoprirne gli altri e anzi proponendovi di inventarne voi di nuovi, e magari interagire con il profilo IG pandinineipaesini, condividendoli.

© Instagram pandinineipaesini

© Instagram pandinineipaesini

Oltre che dalla riuscitissima introduzione, il volumetto si compone di quattro capitoli: Stelle del Nord, il già citato Cuor di Panda, Perle del Sud e La Panda non ha limiti. A livello fotografico, sono un centinaio le piccole FIAT rintracciate dall’autore e proposte dai cultori del mito a quattro ruote sul profilo instagram panidinineipaesini: negli allestimenti più diversi, nelle colorazioni più fantasiose e improbabili, nelle destinazioni d’uso più disparate e insospettate, negli angoli più nascosti, pittoreschi e inconsueti di altrettante località del nostro Paese, di ciascuna delle quali (si tratta pur sempre di un piccolo atlante, seppur sentimentale) viene proposta una scheda che comprende informazioni specifiche come proverbi, piatti tipici, feste patronali, leggende e soprattutto curiosità. E tra le quali in fondo, ci sono proprio le Panda scovate tra un vicolo e una rimessa, ai bordi di un campo coltivato, accostate a un muro diroccato o dentro un cortile.

© Instagram pandinineipaesini

© Instagram pandinineipaesini

Non resta che consigliarvi la lettura ma prima ancora la visione di “Pandini nei paesini”, non senza prima permetterci di dissentire con l’autore quando nell’introduzione afferma che “Non sono la 500 o la Ferrari a far battere il cuore degli italiani ma la Panda”. A nostro avviso infatti sono proprio Ferrari e 500 a far battere il cuore dei nostri connazionali (e non solo…), la Panda invece è… un lusso per pochi: un cuore di Panda.

“Perché gli altri andranno veloce, ma noi andiamo ovunque”.

In libreria dal 21 novembre 2025

Pagine 224

Prezzo 14,90 euro

 https://www.instagram.com/pandininei paesini/

© Instagram pandinineipaesini

© Instagram pandinineipaesini

IL LIBRO

Abbiamo avuto tutti un Pandino, e se non lo avevamo noi era del nonno, della zia, era l'auto sulla quale il nostro amico ha imparato a guidare. Non c'è italiano che non abbia mai provato l'ebbrezza di spingere una Panda che non ne vuole sapere di partire per il freddo, di dover saltare la marcia che non entra, o di sentirsi vibrare come un razzo pronto al decollo quando su una Panda ha provato a sfiorare i centotrenta. Miniere abbandonate e feste patronali, dammusi e passi alpini, lingue quasi scomparse e riti ancestrali ma tenaci… Pandini nei paesini è un viaggio appassionato, ironico, sfacciato, nell'infinita ricchezza nascosta del nostro Paese, visto attraverso i finestrini (a manovella) del simbolo culturale che ci unisce al di là di ogni campanilismo: la Panda. Il simbolo involontario della cultura italiana ritratto in un centinaio di fotografie assurde e verissime, accompagnate da informazioni poco note, proverbi e tanta ironia. Per celebrare con romanticismo superutilitario la resistenza dell'Italia più autentica.

L’AUTORE

Vittorio David Di Nepi ha trentasei anni, è romano e romanista. Non è un grande appassionato di motori ma ha passato parte dell'infanzia sulla Panda Young rosso Ravenna di sua cugina Noemi. Oltre alla Panda ha una grande passione per anime e manga.

© Instagram pandinineipaesini

© Instagram pandinineipaesini

panda
atlante
misura

Ultimi contenuti

L'evoluzione dei processi motivazionali nello sport: l'esempio di Julio Velasco

Pandini nei paesini, un atlante sentimentale a misura di Panda

Stefano Gatti

Chievo, un delitto perfetto: la verità di Luca Campedelli

Calcio Champagne: quando lo sport è uguale per tutti. Ma per davvero

Al di là delle imprese e dei numeri: Marco Confortola e il silenzio dei giganti

Stefano Gatti

El segna semper lü, la vita è come un derby: la storia piena di gol di Maurizio Ganz

La traccia di Toni, un'eredità lunga una vita intera... e oltre

Stefano Gatti

Di corsa nella storia: Arancia Meccanica, la favola della McLaren

Stefano Gatti

Gemelli diversi ad altissima quota: K2, due amici e un sogno

Stefano Gatti

"Vai Piedone", Simonelli va alla scoperta del calcio fra aneddoti ed episodi iconici

Redazione

Lo spirito Shaolin: un'arte marziale alla portata di tutti

Enzo Ferrari, il mito da rapire: una storia mai raccontata prima

Stefano Gatti

Come noi nessuno mai, la rinascita del Parma Calcio: dietro le quinte di un'impresa

"Ingolfato": come l'Arabia Saudita ha comprato lo sport e il mondo

"La mia vita sempre al centro": la straordinaria storia di Henrikh Mkhitaryan

L'evoluzione dei processi motivazionali nello sport: l'esempio di Julio Velasco

Notizie del giorno
Vedi tutti
17:43
Cremonese, Nicola: "Per me era rigore, ma lo accettiamo"
17:31
Real, accordo per la cessione di Endrick al Lione
17:21
Allegri sfida il Sassuolo con l'attacco in emergenza: alle 14 le parole in conferenza
17:18
Il CdA di Exor respinge all'unanimità l'offerta di Tether. Elkann: "La Juve, la nostra storia e i nostri valori non sono in vendita"
dich elkan
17:17
Elkann: "La Juve non è in vendita"