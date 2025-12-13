Pandini nei paesini, un atlante sentimentale a misura di Panda

In principio erano i social, poi venne il libro: come per i film il cui soggetto è a volte ricavato da un libro, però… al contrario! Stiamo parlando di “Pandini nei Paesini”, una delle strenne natalizie (e oltre!) di Magazzini Salani. Come spiega fin dalle prime righe dell’introduzione l’autore Vittorio David Di Nepi, il libro fotografico dedicato alla mitica FIAT Panda in tutte le sue possibili versioni (anche, anzi soprattutto le più fantasiose e fuori ordinanza), "pandinineipaesini" è fin dai tempi del lockdown un gettonatissimo profilo instagram: di nicchia, d’accordo, ma proprio per questo amatissimo da parte dei cultori della piccola e amatissima utilitaria nata all'inizio degli anni Ottanta e prodotta dalla FIAT fino al 2003. Più di vent’anni senza di lei ma non del tutto, perché la Panda - quella originale - vive e lotta con noi ancora oggi, facendo capolino di tanto in tanto e soprattutto - appunto - nei paesini più remoti e fuori mano della Penisola e isole comprese, là dove le restrizioni ambientali sono meno rigide o forse le autorità sono più disposte a chiudere un occhio, magari entrambi. Perché in fondo siamo tutti nella stessa barca (prima ancora che sulla stessa Panda) e se non ci si aiuta tra di noi…