Di corsa nella storia: Arancia Meccanica, la favola della McLaren

Al di là del titolo straordinariamente azzeccato, ben oltre la citazione cinematografica, il lavoro dell’amico Mario celebra la McLaren nell’anno in cui il team papaya ha dominato in lungo e in largo il Mondiale di Formula Uno (dopo aver fatto le prove generali "iridate" nel 2024), conquistando con largo anticipo - a Singapore - GP 18 di 24 - il decimo titolo iridato Costruttori della sua storia lunga ormai sessantadue anni, con quello Piloti (sarebbe il tredicesimo e il primo in diciassette anni) ancora da giocare tra uno dei suoi due gioielli Lando Norris e Oscar Piastri, in tutto e per tutto assecondati da un team di ingegneri e meccanici guidato (con grande orgoglio di noi suoi connazionali) da un Team Principal italiano e di scuola ferrarista: Andrea Stella, al quale l’autore dedica ampio spazio nei capitoli finali. Una lettura, quella di “Arancia Meccanica”, che ci sentiamo di consigliare agli appassionati di corse come compendio ad una stagione che ha visto la McLaren protagonista assoluta.