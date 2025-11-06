"Vai Piedone", Giorgio Simonelli ripercorre la storia del calcio fra aneddoti ed episodi iconici della storia italiana

Una vera e propria carrellata che ha permesso a Simonelli di condividere la propria passione per il mondo del pallone e l'impegno come studioso di costume: "Una bella storia è quella del giovane Sandro Mazzola quando vince (segnando due gol) con la Grande Inter la prima Coppa dei Campioni a Vienna nel 1964. I nerazzurri del mago Herrera battono 3-1 il grande Real Madrid - ha ricordato il professore -. Mazzola aveva il mito di Alfredo Di Stefano, che ha sempre considerato alla stessa stregua di Pelè, e a fine partita vuole scambiare la maglia con la mitica Saeta Rubia (la Freccia bionda), ma l’argentino infuriato per la sconfitta non accetta. Il campioncino dell’Inter viene “consolato” da un altro gigante del calcio l’ungherese Puskas che gli regala la sua camiseta”.