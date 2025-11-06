Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
IL LIBRO

"Vai Piedone", Giorgio Simonelli ripercorre la storia del calcio fra aneddoti ed episodi iconici della storia italiana

Il docente dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano ha raccolto venti storie in cui vengono citati aneddoti poco noti della storia del calcio

di Redazione
06 Nov 2025 - 16:40
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Cosa c'entrano Palmiro Togliatti e la Juventus così come Vittorio Gassman e Pedro Manfredini? A spiegarlo ci ha pensato Giorgio Simonelli, docente di Storia della Radio e della Tv all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, che nel suo nuovo libro "Vai Piedone" (Manni Editore), ha raccolto venti storie dedicate al mondo del calcio fra racconti sentimentali, episodi ironici e fatti e veri propri che vanno dagli anni Trenta ai giorni nostri.

Una vera e propria carrellata che ha permesso a Simonelli di condividere la propria passione per il mondo del pallone e l'impegno come studioso di costume: "Una bella storia è quella del giovane Sandro Mazzola quando vince (segnando due gol) con la Grande Inter la prima Coppa dei Campioni a Vienna nel 1964. I nerazzurri del mago Herrera battono 3-1 il grande Real Madrid - ha ricordato il professore -. Mazzola aveva il mito di Alfredo Di Stefano, che ha sempre considerato alla stessa stregua di Pelè, e a fine partita vuole scambiare la maglia con la mitica Saeta Rubia (la Freccia bionda), ma l’argentino infuriato per la sconfitta non accetta. Il campioncino dell’Inter viene “consolato” da un altro gigante del calcio l’ungherese Puskas che gli regala la sua camiseta”.

Il nome del libro racchiude proprio le due anime del docente della Cattolica che ha preso ispirazione a un episodio del celebre film "I Mostri" di Dino Risi nel quale Vittorio Gassman interpreta la parte di un borgataro romano spiantato e senza lavoro che trova i soldi solo per andare all’Olimpico a vedere la Roma e tifare per l’idolo Pedro Manfredini soprannominato Piedone. Il centravanti argentino segnò infatti un'epoca giocando in giallorosso per sei stagioni accumulando 130 presenze e settantasette gol, ma soprattutto recitando in tre film, due in Sudamerica e uno in Italia. 

Nel libro non mancano anche riferimenti alla politica come la strana liaison tra la Juventus e i leader della sinistra italiana, fra i quali spicca il nome di Palmiro Togliatti: "Nel 1962 alla vigilia di una partita di Coppa Campioni a Torino tra la Juventus e il Real Madrid giovani estremisti di sinistra minacciano di bloccare la partita per contestare il regime franchista - ha concluso Simonelli -. Con il suo celebre pragmatismo Togliatti, parlando con i dirigenti del PCI gli ordina di tenere a bada quei ragazzi ma subito dopo chiede di procurargli un biglietto per la partita".

simonelli

Ultimi video

04:04
conferenza chivu post kairat DICH

Chivu: "Forse non ho trovato le parole giuste e pensavano fosse semplice"

01:18
La Fiorentina riparte

La Fiorentina riparte

01:32
Roma in casa dei Rangers

Roma in casa dei Rangers

01:29
Milan e Inter insieme

Milan e Inter insieme

02:20
Milan, parla Saelemaekers

Milan, parla Saelemaekers

01:31
Napoli ha il mal di gol

Napoli ha il mal di gol

01:46
Vlahovic, cambia tutto

Vlahovic, cambia tutto

02:17
Juric batte la pareggite

Juric batte la pareggite

01:18
Stasera Bologna-Brann

Stasera Bologna-Brann

01:36
Finalmente Lautaro

Finalmente Lautaro

02:15
L'autocritica di Chivu

L'autocritica di Chivu

02:46
DICH BENATIA POST OM-ATALANTA DICH

Benatia: "Il gol? Non lo accetto come non avevo accettato l'episodio di Madrid"

02:21
DICH MAROTTA SU SAN SIRO DICH

Marotta: "Giornata storica. Costruiremo un nuovo stadio moderno"

03:57
conferenza de zerbi post atalanta DICH

De Zerbi: "Non faccio l'arbitro ma a Madrid vissuto un rigore simile"

06:02
conferenza juric post marsiglia DICH

Juric: "Vittoria strameritata, tutti i comportamenti devono essere per la squadra"

04:04
conferenza chivu post kairat DICH

Chivu: "Forse non ho trovato le parole giuste e pensavano fosse semplice"

I più visti di Calcio

DICH CHIVU LAUTARO SORRISO DICH

Chivu: "A Lautaro ho detto: sorridi di più!"

Milan-Roma 1-0: gli highlights

Milan-Roma 1-0: gli highlights

DICH SPALLETTI JUVENTUS 04/11 DICH

Juve, Spalletti: "Non mi preoccupa nulla, solo il portiere degli altri..."

Lazio-Cagliari 2-0: gli highlights

Lazio-Cagliari 2-0: gli highlights

INTERVISTA OTO SAELEMAEKERS 5-11-25 DICH

Saelemaekers: "Allegri mi ha voluto tenere, ci sono analogie con lo scudetto del 2022"

DICH CONTE 4 SU ARBITRI E MAROTTA 03/11 SRV

Conte punge Marotta: "Arbitri? Qualcuno ha parlato e vedete che cavolo successo"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
17:15
Atalanta, con Sassuolo assenti Brescianini e Scalvini
DUSAN VLAHOVIC, 25; JUVENTUS; VdM: 35MLN
17:00
Juventus, Vlahovic in gruppo: ci sarà nel derby contro il Torino
16:12
Serie A, Anguissa miglior giocatore di ottobre
16:00
Addio a Mario Manera, giocò nel Cagliari di Gigi Riva
15:15
Su stadio Firenze niente indagine in commissione Sport, atto ko