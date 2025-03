Mezzo punto di storia. Lella Lombardi: un pilota, una donna

Sfiora ormai il mezzo secolo l’ultima presenza di una donna al via di un Gran Premio di Formula Uno: Austria 1976 a Zeltweg: Maria Grazia “Lella” Lombardi al volante di una Brabham. L’ultima volta ma non certo l’unica per la sfortunata campionessa piemontese che tra il 1974 e il 1976 appunto prese il via di dodici Gran Premi validi per il Mondiale (e di diverse altre gare fuori campionato, all’epoca molto diffuse e ambite) con March e Brabham di diverse scuderie, conquistando uno storico mezzo punto nel Gran Premio di Spagna della stagione di mezzo sul circuito stradale del Montjuich di Barcellona, funestato dalla morte di quattro spettatori, colpiti dalla vettura di Rolf Stommelen. Gara interrotta e punteggio dimezzato, Lella premiata con mezzo punto al posto di quello intero allora riservato al sesto classificato.