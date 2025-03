“Diritto Sportivo. Principi, norme, istituzioni”, il testo per comprendere la giustizia nello sport

“Una delle più interessanti produzioni scientifiche in tema di diritto sportivo”, Giovanni Malagò descrive così, nella sua prefazione al testo, il volume “Diritto Sportivo. Principi, norme, istituzioni” curato dai Proff. Virginia Zambrano e Virgilio D’Antonio, con il coordinamento scientifico dell’avv. Saverio Sicilia. Aggiornamenti su tutte le ultime disposizioni, norme sul funzionamento del Tribunale Arbitrale dello Sport (T.A.S.), analisi delle regole in materia dei trasferimenti degli atleti, disciplina in tema agenti sportivi e molto altro ancora: l’opera si presenta come una sorta di bussola per tutti i professionisti del settore, in particolare quello del calcio, persi nel mare magnum del diritto sportivo, materia in continuo mutamento ed evoluzione