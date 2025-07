Tiro a segno: a Roma la Final World Cup 2026 e la World Cup 2027

L'International Shooting Sport Federation (ISSF), guidata da Luciano Rossi, ha deciso: la Final World Cup 2026 - per le discipline Rifle, Pistol e Shotgun - e la World Cup 2027 - per le discipline Rifle e Pistol - si disputeranno entrambi presso il Poligono di Roma. "Un sogno coltivato dal 2019, in occasione dei Campionati Europei di Bologna - Tolmezzo che ora si è trasformato in realtà. Abbiamo lavorato sottotraccia, senza proclami, con sacrificio, impegno e visione. E questa è la certificazione della ritrovata credibilità di cui oggi gode l'Unione Italiana Tiro a Segno, anche a livello internazionale - la soddisfazione dell'Avvocato Walter De Giusti, Commissario Straordinario dell'Unione Italiana Tiro a Segno (UITS) - È una vittoria di tutto lo sport italiano che, quando fa sistema, è imbattibile. Un ringraziamento particolare al Presidente dell'ISFF, Luciano Rossi, per aver creduto fin da subito in questa sfida. Una vetrina doppia, un volano anche per il turismo, che metterà in bella mostra tutte le nostre eccellenze laziali coinvolgendo i comuni del territorio. Con passione, responsabilità, rigore ed entusiasmo lavoreremo duramente per rendere indimenticabili questi due eventi che devono inorgoglire l'intero movimento. La World Cup 2027, peraltro, rappresenterà un'occasione unica, per i nostri azzurri, per qualificarsi ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028".