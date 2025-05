La storia siamo noi: tutte le emozioni di chi ha amato la Roma dalla Curva Sud

Fresco di stampa, ecco il nuovo lavoro di Mauro De Cesare che per una volta non si concentra sui grandi campioni che hanno vestito la maglia della Roma ma prova a farci immedesimare nella vita di un tifoso vero. Un racconto in prima persona da parte di chi ha visto la Curva Sud giallorossa nascere, crescere, svilupparsi e portare ovunque l’amore sconfinato per i colori giallorossi. “La Storia siamo noi” racconta appunto di questo, di come una vita possa essere totalmente caratterizzata dall’amore per una squadra.