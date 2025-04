"Formula 1 La storia ufficiale": un GP lungo settantacinque anni

Oltre a quella di autore di una trentina di libri dedicati alla Formula Uno, di Hamilton (un nome - anzi un cognome - una garanzia) occorre sottolineare l'attività di corrispondente per le testate inglesi The Guardian, The Independent e The Observer per tre decenni (quasi metà della storia della Formula a stessa!) e quella di commentatore radiofonico per BBC Radio 5 Live. Dal 1977 ad oggi, Hamilton ha infatti raccontato dal vivo oltre 500 Gran Premi, testimone diretto quindi di tre quarti di storia della Formula 1.