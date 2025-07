Como, ufficiale ingaggio del trequartista Kühn dal Celtic

L'allenatore del Como 1907, Cesc Fàbregas, ha dichiarato: "Nico è rapido, tecnico e ha una grande comprensione degli spazi. Porta creatività e intensità—qualità che rispecchiano perfettamente il nostro stile di gioco. In Serie A ci darà qualcosa di diverso." Al suo arrivo Nicolás ha dichiarato: "Sono davvero entusiasta di essere qui. Ho parlato a lungo con l'allenatore e non vedo l'ora di scendere in campo, conoscere lo stadio e giocare davanti ai nostri tifosi. È stata una decisione facile: il progetto è ambizioso e voglio farne parte dando il massimo per aiutare la squadra a crescere e raggiungere obiettivi sempre più importanti. La città è splendida, un vero set cinematografico: sono felice di iniziare questa nuova avventura in un posto così bello."