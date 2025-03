Più che una squadra: la fantastica stagione del Verona '99/'00

La stagione non iniziò bene: alla fine del girone d’andata, il Verona si trovava al quart’ultimo posto con 16 punti, in piena lotta per non retrocedere. Ma dalla terza di ritorno, con il 2-2 casalingo con la Fiorentina, iniziò una serie straordinaria: 15 risultati utili consecutivi. Proprio da lì parte il racconto di Matteo Fontana nel suo “Più che una squadra”. L’incipit del prologo è di quelli che fanno venire subito la voglia di andare avanti, perché chi non se lo ricordava può rivivere momenti esaltanti: “C’è stato un momento, nella primavera del 2000, in cui in tanti pensarono che il Verona non avrebbe più perso. E non soltanto in quel campionato di Serie A, ma chissà per quanto tempo ancora, di lì all’eternità. Il millennio era appena iniziato e le promesse erano di molto superiori alle paure. Di certo era così nel calcio italiano, che scoppiava di soldi e di grandi squadre”.