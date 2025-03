The Football Pub, un viaggio alla scoperta del calcio in Inghilterra

L’autore, firma de «Il Tempo» dal 2010 e contributor per «GQ» e «Vanity Fair», cultore del football d’oltremanica e corri­spondente in Italia del «Sunday Post», raccoglie cinquanta aneddoti del calcio inglese, fuori e dentro il campo. Un viaggio appassionante dove storia e leggenda si mescolano con ironia, dove prendono vita vicende surreali, riti e tradizioni delle tifoserie e follie di ogni genere. Roberto Mancini, che firma la prefazione, lo conferma: "In Inghilterra il calcio è vissuto in modo speciale". E chi meglio di lui può dirlo, dopo aver scritto una delle pagine più straordinarie della Premier League con il Manchester City campione grazie al gol di Agüero al 93’? Vitelli racconta il calcio inglese con l’occhio del giornalista e lo slancio dell’appassionato, svelando storie incredibili: come quella di Sean Connery, che nel 1953 rifiutò un contratto con il Manchester United per inseguire il cinema o il mitico episodio di Mario Balotelli, che la notte prima del derby di Manchester incendiò il bagno con i fuochi d’artificio e il giorno dopo segnò una doppietta nello storico 6-1 all’Old Trafford, esibendo la maglietta “Why always me?”.