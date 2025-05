Le stelle del tennis: tutti i più grandi protagonisti di uno sport straordinario

Dicono che il tennis sia lo sport del diavolo e ci sono mille motivi per pensare che sia così. Tanto per cominciare c’è la componente psicologica: si è sicuri di vincere solo dopo aver portato a casa il match-ball. Si può andare sul 6-0, 5-0, 30-0 e farsi rimontare causa crollo mentale. E poi c’è il discorso economico: il tennis professionistico ha raggiunto vette inimmaginabili fino a quale anno fa e proprio da qui parte di lavoro di Massimo Grilli, giornalista con una lunga carriera al Corriere dello Sport. Si parte dal primo vincitore di Wimbledon, l’inglese Spencer Gore, amante del cricket, che nel 1877 sollevò la Coppa in argento e si portò a casa 12 ghinee, equivalenti a circa 12 sterline. Si arriva ai giorni nostro e all’estremo opposto... Centoquarantasette anni dopo, vincendo l’esibizione Six Kings Slam disputata in Arabia Saudita nel 2024, Jannik Sinner ha guadagnato un assegno di sei milioni di dollari, il più alto montepremi della storia del tennis.