"La mia Olimpia", Dan Peterson e Umberto Zapelloni raccontano i segreti della squadra milanese in un nuovo libro

A contribuire a offrire un ulteriore contributo ci hanno pensato l’allenatore e presidente basket operations dell'Olimpia Milano Ettore Messina e il regista e attore Massimiliano Finazzer Flory che si sono occupati delle prefazioni e che dialogheranno con gli autori in occasione della presentazione in programma il prossimo 20 marzo alla Libreria Feltrinelli di Piazza Piemonte a Milano. Un appuntamento da non perdere, al via alle ore 18.30, e che vedrà la presenza di alcuni ex campioni dell’Olimpia, pronti a offrire la propria testimonianza.