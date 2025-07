Lazio, i convocati di Sarri per il ritiro di Formello

Prosegue il programma di preparazione della Lazio in vista dell'avvio della nuova stagione sportiva. Dopo la ripresa delle attività con i primi test atletici e sanitari svolti nella giornata di ieri, si è concluso oggi il secondo giorno di visite presso il Training Center S.S. Lazio di Formello. Al termine delle sessioni di monitoraggio atletico, lo staff tecnico guidato da Maurizio Sarri ha diramato la lista dei calciatori convocati per il ritiro pre-campionato, che prenderà ufficialmente il via lunedì 14 luglio. Saranno 31 i giocatori a disposizione per la prima fase della preparazione estiva, che si svolgerà interamente a Formello. Ecco la lista. Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel. Difensori: Gigot, Gila, Hysaj, Lazzari, Marušic, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli, Tavares. Centrocampisti: Bašic, Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Guendouzi, Rovella, Vecino. Attaccanti: Cancellieri, Castellanos, Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Zaccagni. Ai quali si aggiungono i giovani: Renzetti, Ruggeri, Pinelli, Sana Fernandes.