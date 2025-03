"Il Codice di Velasco" per il successo nella vita

Un progetto targato Coach Factor. Nato dall’iniziativa di Coach Factor, il primo podcast di pallavolo in Italia lanciato nel 2018, “Il Codice Velasco” prosegue il percorso di divulgazione e approfondimento avviato dal progetto di Ciro Zoratti e François Salvagni. Dopo il successo di “Allenatore Vincente”, pubblicato nel 2020 e contenente le trascrizioni delle prime due stagioni di interviste ai migliori allenatori del mondo - da Massimo Barbolini a Giovanni Guidetti, da Angelo Lorenzetti a Ferdinando De Giorgi e molti altri - Coach Factor alza l’asticella con questo nuovo libro. Un'opera che non si limita a raccontare, ma a trasmettere la filosofia vincente di Julio Velasco, un nome che non solo ha rivoluzionato il ruolo dell'allenatore sportivo, ma che ha incarnato l'essenza della leadership in ogni ambito della vita.

Cos’è il Codice Velasco? Julio Velasco non è soltanto uno degli allenatori di pallavolo più vincenti della storia (la recente medaglia d’oro con la nazionale femminile alle Olimpiadi di Parigi, insieme ai due Mondiali e ai tre Europei maschili, sono solo i più prestigiosi tra i suoi numerosissimi successi), è colui che ha rivoluzionato la pallavolo mondiale, cambiandone i paradigmi e ridisegnandone i confini. In questo libro viene raccontato attraverso il suo pensiero, le sue strategie e, soprattutto, il suo codice: quella serie di principi che lo hanno reso un maestro di vita, prima ancora che di sport. La struttura del libro è chiara e lineare: ogni capitolo si apre con una citazione celebre, una frase iconica che funge da spunto per esplorare il pensiero del genio di La Plata.

A chiudere ogni sezione, invece, troviamo un aneddoto sospeso tra mito e realtà (per usare la stessa formula degli autori) un racconto tramandato di spogliatoio in spogliatoio. Episodi che forse non sono mai accaduti davvero, ma che, nel mondo dello sport, sono ormai diventati verità condivise. I capitoli scorrono come i set di una finale mondiale: c’è tensione, c’è strategia, ci sono momenti di svolta. Si parte con la sua filosofia sul talento e il sacrificio, passando per il ruolo dell’allenatore come guida assoluta, fino alla gestione del gruppo e della mentalità vincente.