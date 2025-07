Bologna, chiesto Pobega al Milan: sondaggi per Adli e Okafor

Il Bologna vuole fare la spesa in casa del Milan. Il primo obiettivo è riportare in Emilia Tommaso Pobega pur non avendolo riscattato dopo il prestito per 12 milioni, il club rossoblù prepara un'offerta da 7-8 milioni. Un'altra idea per il centrocampo porta a Yacine Adli, reduce dal prestito alla Fiorentina ma fuori dai piani dei rossoneri e di Massimiliano Allegri. Infine sondaggio anche per l'attaccante svizzero Noah Okafor. Questo interesse è legato a doppio filo all'eventuale partenza di Dan Ndoye, l'altro talento elvetico attualmente in orbita rossoblù. Le prossime mosse in entrata del Bologna dipenderanno molto dalle cessioni, che potrebbero sbloccare risorse e creare nuove esigenze all'interno della squadra.