"Lewis Hamilton. La biografia": argento vivo, anzi rosso!

Nel per forza di cose corposo volume (LH44 è in Formula Uno dal 2007 ma la sua carriera è iniziata in tenerà età sui kart), Worrall parte dalla fine - o meglio dal presente - per prendere lo slancio necessario a ripercorrere l'intera carriera del suo quarantenne connazionale: uno scatto al semaforo che fa da premessa e al tempo stesso da fine ultimo di un excursus "hamiltoniano" nella punta di diamante del motorsport punteggiata di sfide vinte e perse, di straordinarie vittorie e di cocenti delusioni. Una carriera ma prima ancora una vicenda umana ricca e complessa, brillante nel suo svolgersi e inclusiva nel suo senso più profondo. Una storia di immigrazione e di riscatto da un'esistenza umile e difficile, passata dalla periferia londinese al jet set internazionale attraverso anni di lavoro durissimo, di sacrificio personale e familiare. Fino all'arrivo in Formula Uno e agli anni nel Mondiale ad "incrociare traiettorie" con Rosberg e Massa, Vettel e Verstappen, Russell e Leclerc.