Massimo Temporelli, tour in bici per il nuovo libro con ospiti Cassani e Cipollini

Un podcast che diventa libro ma anche un viaggio di 1.300 chilometri tra tour in bicicletta, spostamenti in treno e ospiti prestigiosi: tutto questo è "F***ing Genius" di Massimo Temporelli, frutto dell'omonimo podcast record di ascolti (by StorieLibere.fm). L'imprenditore, innovatore, scrittore e conduttore (tra l'altro creatore dell'Umarell) parte domenica 20 settembre dal Piccolo Teatro di Milano, diretto in solitaria alla volta della Sicilia, in 12 giorni toccando 13 città, facendo 25 tappe, incontrando 50 ospiti (tra questi Davide Cassani, ct della Nazionale di ciclismo, e il Re Leone Mario Cipollini che lo accompagnerà in un tratto tra Prato e Firenze) per promuovere sostenibilità, innovazione e la sua nuova opera letteraria.