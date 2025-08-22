Psg, Parco Principi in festa per Donnarumma in abiti civili

Un Paris SG ancora in rodaggio ha giocato il suo primo match casalingo del nuovo campionato e ottenuto un successo per 1-0 con gol di Fabian Ruiz. Ma il più acclamato dai tifosi quando sul campo sono stati esposti i trofei vinti dal Psg nella scorsa stagione è stato 'Gigio' Donnarumma, sceso in campo in abiti borghesi, in quanto ormai fuori squadra. Anche oggi Luis Enrique gli ha preferito Chevalier, ma Donnarumma era al Parco Dei Principi per salutare i tifosi e festeggiare i vari trofei vinti. Cavallerescamente, i suoi compagni a un certo punto lo hanno lasciato andare da solo sotto la curva dei tifosi più accesi, e a quel punto gli applausi e i cori hanno quasi fatto 'tremare' l'impianto parigino, mentre un emozionato Donnarumma ringraziava con ampi gesti il pubblico presente.