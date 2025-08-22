Logo SportMediaset
Udinese, esposto in Procura dopo striscione minatorio

22 Ago 2025 - 23:37

L'Udinese Calcio ha depositato, alla Procura della Repubblica, un esposto relativo a un episodio avvenuto nella notte tra l'8 e il 9 agosto, quando, all'esterno del Bluenergy Stadium, è stato affisso uno striscione contenente messaggi diffamatori e minatori nei confronti della proprietà e della dirigenza. La società, in una nota, ribadisce di "rispettare pienamente il diritto di critica e di libera espressione da parte dei tifosi, purché nel rispetto delle leggi e dei valori sportivi. Tuttavia, non possono essere tollerati comportamenti che travalicano questi limiti, rischiando di danneggiare l'immagine del Club e della tifoseria che ha sempre dimostrato serietà e comportamenti corretti". "Confidiamo nell'operato delle autorità competenti affinché vengano individuati i responsabili - si legge nel comunicato del Club friulano - è nostra intenzione perseguire ogni episodio simile nelle sedi opportune, per garantire un ambiente sicuro e rispettoso dentro e fuori dallo stadio".

