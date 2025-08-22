Logo SportMediaset
FRANCIA

Psg, festa al Parco dei Principi: Donnarumma saluta i tifosi

22 Ago 2025 - 23:46
16 foto

Dopo la vittoria di misura contro l'Angers, i tifosi del Paris Saint Germain hanno omaggiato al Parco dei Principi i protagonisti della stagione trionfale del club parigino. In campo, rigorosamente in borghese, anche Gigio Donnarumma per salutare i supporter del Psg prima dell'addio.  Cavallerescamente, i suoi compagni a un certo punto lo hanno lasciato andare da solo sotto la curva dei tifosi più accesi, e a quel punto gli applausi e i cori hanno quasi fatto 'tremare' l'impianto parigino, mentre un emozionato Donnarumma ringraziava con ampi gesti il pubblico presente.

