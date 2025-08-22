Liga, Lo Celso trascina il Betis Siviglia con l'Alaves
22 Ago 2025 - 23:54
Prima vittoria stagionale del Betis Siviglia nella Liga. A decidere la gara contro l'Alaves ci ha pensato una rete di Giovani Lo Celso al 16’. Betis a quota quattro punti dopo il pareggio all'esrodio contro l'Elche.
