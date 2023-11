Lo Javier Zanetti albiceleste: una storia molto... italiana

il libro

"Un legame mondiale" edito da Mondadori racconta la parte argentina del vicepresidente e bandiera dell'Inter, quella meno conosciuta dalle nostre parti

La storia italiana di Javier Zanetti, quella del giovane calciatore che arriva a Milano da sconosciuto o quasi per poi diventare bandiera dell'Inter (anche dopo il ritiro dai campi), la conoscono quasi tutti dalle nostre parti, perché Pupi - soprannome a cui è legato - ha lasciato un'impronta indelebile nel calcio italiano degli ultimi 30 anni ma anche perché lo stesso Zanetti lo ha raccontato nel libro "Giocare da uomo". Quello che invece ritroviamo in "Un legame mondiale - Storie di calcio tra Italia e Argentina" è lo Zanetti argentino, quello che racconta le sue giornate da bambino a sognare una carriera nell'Independiente e a tifare la nazionale Albiceleste. Una storia che, guarda un po' il destino, ha diversi intrecci con l'Italia, intrecci che il vicepresidente nerazzurro lega sapientemente alternando passato e presente, raccogliendo chicche e svelando anche qualche gustoso retroscena.

Partendo da Argentina 1978, il primo di cui Zanetti ha qualche memoria (aveva 5 anni), scopriamo i rituali di una famiglia di Buenos Aires nei giorni più caldi per i tifosi di calcio, quelli dei sogni mondiali proprio nell'edizione di casa. E ci caliamo in una realtà che sembra diversa ma in realtà non lo è perché le similitudini tra argentini e italiani sono tante, d'altronde il Sudamerica è stata meta di numerose emigrazioni dei nostri lontani parenti. Quante famiglie, quante storie hanno legami col nostro Paese... come quella di Luis Monti, unico calciatore nella storia ad aver giocato due finali di Coppa del Mondo con due maglie diverse, proprio quella albiceleste e quella azzurra.

E mentre l'ex capitano interista racconta la sua storia, calciatore in erba col sogno rovinato da una frettolosa valutazione ("È troppo gracile, non diventerà mai un calciatore professionista") prima di iniziare a lavorare come muratore col padre a cui seguirà la svolta che lo porterà a calcare gli stadi più famosi, scopriamo anche quella di un popolo caliente come quello argentino che vive le partite della nazionale tra ferite da lenire per le cadute e feste clamorose da godersi per le vittorie più belle. Ma dietro ogni match, ogni protagonista, ogni incrocio, c'è sempre un tocco tricolore, quello verde bianco e rosso dell'Italia, a sottolineare il legame tra questi Paesi.

Un viaggio tra Roma e Buenos Aires che sottolinea le somiglianze tra italiani e argentini, ed è forse anche per questo che Zanetti, pur mostrando con orgoglio che nel suo petto batte sangue albiceleste, ha sempre parole d'amore anche per l'Italia: e così, anche noi, guardiamo con simpatia ancor maggiore all'Argentina.

Javier Zanetti: "UN LEGAME MONDIALE - Storie di calcio tra Italia e Argentina". Edito da Mondadori, 229 pagine, 19 euro.