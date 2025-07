MotoGP, GP Germania: Di Giannantonio mostruoso davanti ai Marquez, Bagnaia in Q2 col brivido

Un super Fabio Di Giannantonio si prende la scena nelle prequalifiche del GP di Germania di MotoGP. Al Sachsenring la Ducati VR46 sorprende tutti fermando il tempo in 1:19.071 battendo il record della pista e mettendosi davanti alla Ducati Gresini di Alex Marquez e alla Desmosedici factory di Marc Marquez. Applausi per la giallona del team del Dottore, con Franco Morbidelli con l'altra moto che chiude col sesto tempo alle spalle di Quartararo e Acosta. Francesco Bagnaia, invece, ferma il cronometro in 1:19.698 che gli vale il nono tempo valido per il Q2 con un ritardo di sei decimi dal connazionale.