Tour de France, Tadej Pogacar si aggiudica la settima tappa e torna in maglia gialla

Nonostante la decisione di Haller di rialzarsi a circa cinquanta chilometri dal traguardo, i quattro battistrada hanno tenuto duro rimanendo davanti anche al primo passaggio sul Mûr-de-Bretagne con Costiou in grado di transitare per primo prima di essere ripreso. A sei chilometri dal traguardo, in discesa una caduta ha coinvolto una decina di corridori fra i quali Ben Healy (EF Education-EasyPost), Enric Mas (Movistar Team) e Joao Almeida (UAE Team Emirates) riducendo ulteriormente il gruppetto dei migliori che si è giocato il successo in una volata ristretta.