MotoGP Germania, Bagnaia: "Nuovo telaio? Ha pro e contro, a volte è meglio lasciare tutto com'è"

Il venerdì di MotoGP in Germania non è stato di certo esaltante per Francesco Bagnaia, che ha concluso le prequalifiche col nono tempo. Al Sachsenring, dov'è comunque arrivato il pass diretto per il Q2, il pilota italiano ha comunque avuto modo di provare una nuova versione della sua GP25, con modifiche al telaio con inserti in carbonio: "Era importante riuscire a trovare qualcosa che facesse la differenza dal momento in cui quest'anno qualsiasi cosa ho provato mi ha dato lo stesso feeling. Devo dire che provare un telaio oggi mi aveva portato ad accettare la possibilità di essere fuori dal Q2".