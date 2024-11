La riconquista dell'inutile: nuova edizione Hoepli-CAI per un grande classico senza tempo

Nasce a Grenoble nel 1921 da una famiglia colta e agiata. Ben presto abbandona gli studi e si dedica allo sci agonistico, raggiungendo importanti risultati. Dopo la Seconda Guerra Mondiale (che lo aveva visto impegnato nella causa della Resistenza) entra a far parte della prestigiosa Compagnia delle Guide di Chamonix e inizia a condurre clienti su itinerari di estrema difficoltà della catena alpina. Legandosi in cordata con compagni d'eccezione come Gaston Rébuffat e Louis Lachenal, Terray mette a segno alcune imprese che fanno epoca, come la seconda salita della Nord dell'Eiger. Nel 1950 prende parte alla spedizione francese all'Annapurna, il primo ottomila ad essere scalato. Poi è la volta del Fitz Roy in Patagonia, del Makalu e dello Jannu che Lionel salirà nel 1962, l'anno dopo l'uscita dei “Conquistatori”. Nel 1964 sarà in Alaska, sul Monte Huntington. Morirà il 23 settembre dell'anno dopo insieme alla giovane guida Marc Martinetti, durante una scalata su roccia vicino a Grenoble.