Mondiali 2026, da settembre parte la vendita dei biglietti

La Fifa ha annunciato oggi che il periodo di presentazione delle iscrizioni per la prima estrazione dei biglietti per la Coppa del Mondo Fifa 26 si aprirà mercoledì 10 settembre 2025. I fan sono incoraggiati a visitare FIFA.com/tickets oggi stesso per registrare il loro interesse e creare un ID Fifa. "Dopo l'incredibile successo della Coppa del Mondo per Club Fifa negli Stati Uniti, l'entusiasmo per la Coppa del Mondo Fifa 26 sta raggiungendo nuove vette", ha dichiarato il Presidente della Fifa Gianni Infantino. "Non vediamo l'ora di dare il benvenuto al mondo in Nord America, poiché Canada, Messico e Stati Uniti ospiteranno quello che sarà il più grande e grande evento sportivo di sempre. Incoraggiamo i fan di tutto il mondo a prepararsi ad assicurarsi il loro posto: questi saranno i posti più ambiti dello sport mondiale". Il torneo rivoluzionario del 2026 prenderà il via giovedì 11 giugno 2026 a Città del Messico, con la finale che si svolgerà domenica 19 luglio 2026 a New York, nel New Jersey, che domenica scorsa ha ospitato con successo la finale della Coppa del Mondo per club Fifa. La nuova competizione per club di punta della Fifa ha riunito 32 delle migliori squadre di club del mondo e ha attirato quasi 2,5 milioni di fan in 11 città degli Stati Uniti, ponendo le basi per ciò che verrà nel 2026.