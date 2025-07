Conceiçao resta alla Juventus, c'è l'offerta: decisiva la rinuncia alla percentuale sul cartellino

La volontà del giocatore di proseguire la sua esperienza in Serie A e di non fare ritorno al Porto (con cui i rapporti si erano complicati contestualmente all'addio del padre Sergio) ha giocato il suo ruolo, così come la regia del procuratore del portoghese, Jorge Mendes, che ha raccolto la volontà del giocatore di restare a Torino e ha agito per mediare tra le parti. Ma decisiva per la buona riuscita dell'operazione, che è alle fasi finali, è stata la volontà del classe 2002, che per sbloccare l’impasse tra Juve e Porto ha scelto di rinunciare al 20% del proprio cartellino permettendo ai bianconeri di abbassare il costo dell’operazione da 30 a circa 25 milioni di euro. In realtà la cifra entrerà comunque nelle casse di Conceiçao, visto che sarà spalmata negli anni all'interno dell'ingaggio.