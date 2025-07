Blake brucia Tebogo sui 100 del Grand Prix di Brescia. Male Tortu e Ali

Kelly Doualla non finisce più di stupire e migliora nuovamente il suo record italiano under 20 e 18 sui 100 metri, correndo in 11"29 per quello che è stato il suo primo grande meeting internazionale assoluto, in una gara di ottimo spessore vinta dall'ivoriana Marie Josè Ta Lou in 10"92 con la quindicenne azzurra quinta al traguardo e al terzo primato consecutivo, dopo l'11"37 sempre a Brescia nella finale dei societari e l'11"36 in occasione della sua vittoria nei campionati italiani allieve.